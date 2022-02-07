Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в третий день Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Иван Ковбаснюк стал 33-м в скоростном спуске и отстал от победителя Беата Фойца из Швейцарии на 5.40 сек. Результат 28-летнего спортсмена стал лучшим в истории выступлений украинских спортсменов в этой дисциплине.



На первом заезде гигантского слалома Анастасия Шепиленко показала 45-й результат со временем 1.05,95. Отставание от лидера составило 8,39 секунды. Второй заезд украинка окончила на 39-й позиции с общим временем 2:12.33.



Состоялась женская индивидуальная гонка. Украину в Пекине представили Ирина Петренко, Юлия Джима и Валентина Семеренко.



Победу одержала Дениз Херманн из Германии, показавшая результат 44.12,7 и допустившая 1 промах. Удачно выступили и украинки Джима (2 промаха) и Петренко (1) - они заняли 10-е и 11-е места соответственно.



Валентина Семеренко снялась с гонки после второй стрельбы.



Расписание выступлений украинцев 7 февраля



03:30. Анастасия Шепиленко: горнолыжный спорт (гигантский слалом, первая попытка), 08:30 - вторая попытка.



06:00. Иван Ковбаснюк: горнолыжный спорт (скоростной спуск).



11:00. Ирина Петренко, Юлия Джима, Валя Семеренко: биатлон (индивидуальная гонка, 15 км).



13:50. Елена Стецькив, Юлианна Туницкая: санный спорт (одиночки, первый заезд), 15:30 - второй заезд.