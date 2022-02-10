Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в шестой день Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во фристайле в преддверии командных соревнований в лыжной акробатике в миксит положительные тесты на COVID-19 сдали Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк и Анастасия Новосад.

Таким образом, в составе сборной осталось только двое здоровых спортсменов - олимпийский чемпион Александр Абраменко и Ольга Полюк. Для участия в командных соревнованиях необходимо иметь в составе трое фристайлистов – двое мужчин и одну женщину.

Сборная Украины была одним из главных претендентов на медали. В нынешнем сезоне Абраменко, Котовский и Новосад дважды добывали бронзу на этапах Кубка мира. С выступлением фристайлистов в этой дисциплине были связаны самые большие надежды на медаль на Олимпийских играх-2022.

В соревнованиях по скелетону в первой попытке Гераскевич преодолел трассу за 1 мин 01,63 сек. и показал 18-й результат. Вторую попытку украинец выполнил лучше – 1.01,58 и поднялся на 16-е место .

Таким образом, Владислав Гераскевич не смог приблизиться к своему наилучшему результату в карьере, который он показал в январе на этапе Кубка мира в Сигулде (Латвия), где украинец стал шестым.

Третью и четвертую попытки скелетонисты выполнят 11 февраля.

В фигурном катании в произвольной программе украинец Иван Шмуратко в начале своего выступления упал с тройного акселя, затем сорвал еще несколько компонентов, получил за произвольную программу 127,65 балла и с суммой 205,76 опустился с 22-го на 24-е место .

10 февраля стало известно, что сборная Украины не выступит в командных соревнованиях фристайлистов по лыжной акробатике из-за положительных тестов на коронавирус сразу у трех спортсменов.

Олимпийский чемпион Александр Абраменко после недопуска сборной Украины в командные соревнования назвал Игры в Пекине страшным сном .

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