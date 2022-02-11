Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в седьмой день Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Олимпийский день для Украины начала Анастасия Шепиленко. В женском супергиганте горнолыжного спорта украинка отстала от швейцарки Лары Гут-Бехрами на 6,09 сек. и стала 37-й с результатом 1.19,60.



Руслан Перехода и Алексей Красовский, сооревновавшиеся в классической лыжной гонке, показали посредственный результат и финишировали на 77-й и 78-й позициях.



Сегодня, 11 февраля, на Олимпиаде в Пекине прошел женский спринт по биатлону. Украину представляли Ирина Петренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.



Лучший результат среди наших спортсменок показала Джима, которая финишировала восьмой с отставанием 1.07,5 и допустила 1 промах на стрельбе. Меркушина заняла 24-е место с 1 промахом.



Ирина Петренко финишировала на 40-й позиции. Украинка допустила две ошибки в стрельбе и отстала от Марты Ульсбю-Ройселан из Норвегии на 2.27,4 мин.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb