Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в седьмой день Игр в Пекине
В пятницу, 11 февраля, представители Украины на зимних Олимпийских играх в Пекине соревнуются в биатлоне, прыжках с трамплина, лыжных гонках, шорт-треке и скелетоне
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Олимпийский день для Украины начала Анастасия Шепиленко. В женском супергиганте горнолыжного спорта украинка отстала от швейцарки Лары Гут-Бехрами на 6,09 сек. и стала 37-й с результатом 1.19,60.
Руслан Перехода и Алексей Красовский, сооревновавшиеся в классической лыжной гонке, показали посредственный результат и финишировали на 77-й и 78-й позициях.
Сегодня, 11 февраля, на Олимпиаде в Пекине прошел женский спринт по биатлону. Украину представляли Ирина Петренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.
Лучший результат среди наших спортсменок показала Джима, которая финишировала восьмой с отставанием 1.07,5 и допустила 1 промах на стрельбе. Меркушина заняла 24-е место с 1 промахом.
Ирина Петренко финишировала на 40-й позиции. Украинка допустила две ошибки в стрельбе и отстала от Марты Ульсбю-Ройселан из Норвегии на 2.27,4 мин.
- 11 февраля украинская биатлонистка Елена Белосюк (Пидгрушна) получила негативный тест на коронавирус.
- После этого биатлонистка Юлия Джима финишировала восьмой в спринте на Олимпиаде-2022.
- Анастасия Шепиленко заняла 37-е место в соревнованиях по горнолыжному спорту в супергиганте.
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