Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в пятый день Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В горных лыжах в слаломе украинка Анастасия Шепиленко во время первой попытки допустила ошибку и сошла с дистанции. Таким образом, она потеряла шансы квалифицироваться до второй попытки и прекратила борьбу.

9 февраля стало известно, что у сборной Олимпийского комитета России могут отобрать золото у командных соревнований из-за проблем с допинг-тестом у одного из фигуристов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb