Олимпиада-2022: все результаты украинцев в нулевой день соревнований
Олимпиаду-2022 еще официально не открыли, но украинские спортсмены одними из первых успели посоревноваться на Играх
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 4 февраля, в нулевой день соревнований Олимпиады-2022 Украина начала выступления в квалификации командного турнира по фигурному катанию.
Сегодня десять стран соревновались в трех дисциплинах командного турнира – мужчины, танцы на льду и спортивная пара. В танцах Украину представили Александр Назаров и Максим Никитин. Они набрали 64.08 балла и заняли 9 место.
Также выступила спортивная пара – Артем Даренский и София Голиченко. Они тоже заняли 9 место с 53,65 баллами.
Читайте также: Олимпиада-2022: Полное расписание зимних Игр в ПекинеУкраина досрочно упустила шансы на выход в финал командного турнира по фигурному катанию. Иван Шмуратко не сумел выступить в соревнованиях среди мужчин из-за COVID-19.
В турнирной таблице командного турнира по фигурному катанию Украина – девятая и имеет 4 очка. На пятом месте идет Италия – 18 очков. Между нами разница в 14 баллов, которые не отыграть.
- 4 февраля украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин заняли 9-е место в танцах на льду в командном турнире Олимпиады-2022.
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