Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в четвертый день Игр в Пекине

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В фигурном катании украинец Иван Шмуратко в короткой программе получил за свое выступление 78,11 балла и занял 22 место. Таким образом, он оказался среди 24 фигуристов, которые квалифицировались к произвольной программе .

Выступление Шмуратка в Пекине было под вопросом, поскольку он заболел во время Игр коронавирусом и пропустил командные соревнования. Однако наш фигурист перед личным турниром выздоровел и справился со своей задачей-минимум.

В сноуборде в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому украинка Аннамари Данча в своей группе показала в первой попытке 13-й результат (48,82 сек.), а во второй 15-й (48,97) и со временем 1 мин. 37,79 сек. заняла итоговое 26 место. Таким образом, она не пробилась в 1/8 финала .

После соревнований Данча, которая является вицечемпионкой мира-2019, заявила, что ее допустили к соревнованиям за 5 минут до старта из-за путаницы с тестами на коронавирус, что негативно повлияло на ее результат.



