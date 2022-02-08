Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в четвертый день Игр в Пекине
Во вторник, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине украинцы соревнуются в биатлоне, горных лыжах, фигурном катании и санном спорте
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В фигурном катании украинец Иван Шмуратко в короткой программе получил за свое выступление 78,11 балла и занял 22 место. Таким образом, он оказался среди 24 фигуристов, которые квалифицировались к произвольной программе .
Выступление Шмуратка в Пекине было под вопросом, поскольку он заболел во время Игр коронавирусом и пропустил командные соревнования. Однако наш фигурист перед личным турниром выздоровел и справился со своей задачей-минимум.
В сноуборде в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому украинка Аннамари Данча в своей группе показала в первой попытке 13-й результат (48,82 сек.), а во второй 15-й (48,97) и со временем 1 мин. 37,79 сек. заняла итоговое 26 место. Таким образом, она не пробилась в 1/8 финала .
После соревнований Данча, которая является вицечемпионкой мира-2019, заявила, что ее допустили к соревнованиям за 5 минут до старта из-за путаницы с тестами на коронавирус, что негативно повлияло на ее результат.
- Напомним, 8 февраля Аннамари Данча не смогла преодолеть квалификацию в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине.
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