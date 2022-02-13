Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в 9-й день Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В воскресенье на Олимпиаде-2022 стартовал турнир в бобслее . В Пекине впервые медали Игр разыгрывают женщины на монобобах. Украину в этих соревнованиях представляет Лидия Гунько. В первой попытке она показала 18-й результат, после второй – опустилась на последнюю, 20-ю позицию.

Третий и четвертый заезды пройдут 14 февраля.

Напомним, 12 февраля олимпийская сборная Украины, выступающая на зимних Играх в Пекине, на фоне угрозы широкомасштабной российской агрессии обнародовала заявление с призывом к миру .

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