Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в 14-й день Игр в Пекине
В пятницу, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине украинцы соревнуются в биатлоне
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В женском масс-старте украинская биатлонистка Юлия Джима финишировала на 7-й позиции, хотя и показала лучшую стрельбу среди всех спортсменок – всего 3 промаха.
В 11:00 состоится мужской масс-старт, где сразятся Дмитрий Пидручный и Артем Прима.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.21
Покупка 28.21Продажа 28.54
-
EUR
Покупка 32.01Продажа 32.5
- Актуальное
- Важное