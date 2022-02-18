Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в 14-й день Игр в Пекине

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



В женском масс-старте украинская биатлонистка Юлия Джима финишировала на 7-й позиции, хотя и показала лучшую стрельбу среди всех спортсменок – всего 3 промаха.



В 11:00 состоится мужской масс-старт, где сразятся Дмитрий Пидручный и Артем Прима.

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