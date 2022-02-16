Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в 12-й день Игр в Пекине
В среду, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пекине украинцы соревнуются в биатлоне, шорт-треке, фристайле и горнолыжном слаломе
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В горных лыжах украинец Иван Ковбаснюк завершил выступления в Пекине соревнованиями в слаломе. Он взошел в первой попытке и досрочно прекратил борьбу.
Таким образом, лучший результат на Олимпиаде-2022 Колбаснюк показал в комбинации, где стал 14-м. В скоростном спуске украинец оказался 33-м, а в супергиганте – 32-м.
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