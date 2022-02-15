Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в 11-й день Игр в Пекине
Во вторник, 15 февраля, на Олимпийских играх в Пекине украинцы соревнуются в биатлоне, фигурном катании и лыжном двоеборье
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В биатлоне с выступлением мужской сборной Украины в эстафете 4х7,5 км связаны небезосновательные надежды на высокий результат на Олимпиаде-2022. Наши биатлонисты стабильно выступали на этапах Кубка мира перед Играми и даже финишировали на одном из них рядом с пьедесталом на пятой позиции.
Однако Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко и Дмитрий Подручный надежд не оправдали. Прима и Дудченко заработали на втором и третьем этапах по штрафному кругу. В итоге Подручный отправлялся на заключительные 7,5 км дистанции в роли статиста - на 11-й позиции и с отставанием от лидера почти в 3 мин. Лидер сборной Украины заработал еще два штрафных круга и финишировал девятым .
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