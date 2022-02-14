Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в 10-й день Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Украинская пара Александра Назарова – Максим Никитин стали 20 в танцах на льду. Они набрали всего 162,87 балла. У победителей – 226,98.



Прошли квалификационные соревнования по фристайлу . В олимпийском турнире приняла участие украинка Ольга Полюк . Наша спортсменка с двух попыток не смогла преодолеть квалификационный раунд и выйти в финал, в который попали топ-6 спортсменок из каждой группы.



В бобслее Лидия Гунько стала 20 из 20 спортсменок, соревновавшихся в квалификации монобоба.