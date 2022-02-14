Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в 10-й день Игр в Пекине
В воскресенье, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине украинцы соревновались во фристайле, фигурном катании и бобслее
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинская пара Александра Назарова – Максим Никитин стали 20 в танцах на льду. Они набрали всего 162,87 балла. У победителей – 226,98.
Прошли квалификационные соревнования по фристайлу . В олимпийском турнире приняла участие украинка Ольга Полюк . Наша спортсменка с двух попыток не смогла преодолеть квалификационный раунд и выйти в финал, в который попали топ-6 спортсменок из каждой группы.
В бобслее Лидия Гунько стала 20 из 20 спортсменок, соревновавшихся в квалификации монобоба.
- Напомним, 13 февраля, по итогам девяти соревновательных дней зимних Игр в Пекине лидерство в общем медальном зачете перехватила Норвегия .
- 14 февраля украинка Ольга Полюк завершила выступления на Олимпийских играх в Пекине.
- Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин заняли 20-е место в танцах на льду на Олимпиаде-2022.
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