Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в 1-й день Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В прыжках с трамплина Евгений Марусяк спрыгнул на 73 м и получил за свою попытку 49,8 балла. Это позволило ему занять итоговое 48 место и оказаться среди 50 прыгунов, которые выступят в финале. Еще один украинец – Антон Корчук – преодолеть квалификацию не смог. Прыжка на 67,5 м и отметки в 38 баллов хватило, чтобы попасть на 52-ю позицию.

В лыжных гонках в скиатлоне на 15 км лучшей из украинок стала Марина Анцибор, которая финишировала 56-ю. Виктория Олех 60-я, Юлия Кроль – 62, а Дарья Рублева отстала от лидера на когда и была снята с дистанции.



