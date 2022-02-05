Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в 1-й день Игр в Пекине
В первый день Олимпийских игр в Пекине украинцы выступили в прыжках с трамплина и лыжной гонке
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В прыжках с трамплина Евгений Марусяк спрыгнул на 73 м и получил за свою попытку 49,8 балла. Это позволило ему занять итоговое 48 место и оказаться среди 50 прыгунов, которые выступят в финале. Еще один украинец – Антон Корчук – преодолеть квалификацию не смог. Прыжка на 67,5 м и отметки в 38 баллов хватило, чтобы попасть на 52-ю позицию.
В лыжных гонках в скиатлоне на 15 км лучшей из украинок стала Марина Анцибор, которая финишировала 56-ю. Виктория Олех 60-я, Юлия Кроль – 62, а Дарья Рублева отстала от лидера на когда и была снята с дистанции.
- Напомним, 5 февраля первое золото Олимпийских игр в Пекине завоевала норвежская лыжница Терезе Йохауг в скиатлоне на 15 км.
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