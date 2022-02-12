Олимпиада-2022: Все медалисты восьмого дня Игр в Пекине. ФОТО
В субботу, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыгрывается шесть комплектов наград
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сноубординг
Микст. Сноубордкросс
1. Ник Баумгартнер – Линдси Джейкобеллис (США)
2. Омар Визинтин – Микела Мойоли (Италия)
3. Элиот Гронден – Мариета Один (Канада)
Линдси Джейкобеллис (впереди)
Все фото - Getty Images
-
Напомним, 11 февраля украинская биатлонистка Юлия Джима финишировала восьмой в спринте на Олимпиаде-2022.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.89
Покупка 27.89Продажа 28.19
-
EUR
Покупка 31.72Продажа 32.2
- Актуальное
- Важное