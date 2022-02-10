Олимпиада-2022: Все медалисты шестого дня Игр в Пекине. ФОТО
В четверг, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыгрывается восемь комплектов наград
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лыжные гонки
Женщины. 10 км классическим стилем
1. Терезе Йохауг (Норвегия)
2. Кертту Нисканен (Финляндия)
3. Криста Пярмякоски (Финляндия)
Терезе Йохауг
Сноубординг
Женщины. Хафпайп
1. Хлоя Ким (США)
2. Керальт Кастельет (Испания)
3. Сена Томмита (Япония)
Хлоя Ким
Сноубординг
Мужчины. Сноуборд-кросс
1. Алессандро Геммерле (Австрия)
2. Эллиот Гронден (Канада)
3. Омар Визинтин (Италия)
Алессандро Геммерле (слева)
Фигурное катание
Мужчины
1. Нейтан Чен (США)
2. Юма Кагияма (Япония)
3. Сэма Уно (Япония)
Нейтан Чен
Горные лыжи
Мужчины. Комбинация
1. Иоганнес Штрольц (Австрия)
2. Александер Омодт Кильде (Норвегия)
3. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,68
Иоганнес Штрольц
Все фото - Getty Images
- 10 февраля стало известно, что сборная Украины не выступит в командных соревнованиях фристайлистов по лыжной акробатике из-за положительных тестов на коронавирус сразу у трех спортсменов.
- Олимпийский чемпион Александр Абраменко после недопуска сборной Украины в командные соревнования назвал Игры в Пекине страшным сном .
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