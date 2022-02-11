Олимпиада-2022: Все медалисты седьмого дня Игр в Пекине. ФОТО

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Горнолыжный спорт



Супергигант. Женщины



1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1.13,51



2. Мирьям Пухнер (Австрия) – +0,22



3. Мишель Гисин (Швейцария) – +0,30





Лара Гут-Бехрами



Биатлон



Спринт. Женщины



1. Марте Ульсбю-Ройселан (Норвегия) – 20.44,3 (0 промахов)



2. Эльвира Оберг (Швеция) – +30,9 (0)



3. Доротея Вирер (Италия) – +37,2 (0)





Марте Ульсбю-Ройселан



Лыжные гонки



15 км. Мужчины



1. Иво Нисканен (Финляндия)

2. Александр Большунов (ОКР)

3. Йоханнес Клебо (Норвегия)





Иво Нисканен



Конькобежный спорт



Мужчины, 10 000 метров



1. Нильс ван дер Пель (Швеция)

2. Патрик Руст (Нидерланды)

3. Давиде Гётто (Италия)



Сноубординг



Хафпайп. Финал



1. Аюму Хирано (Япония)

2. Скотти Джеймс (Австралия)

3. Ян Шеррер (Швейцария)





Аюму Хирано



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