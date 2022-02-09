Олимпиада-2022: Все медалисты пятого дня Игр в Пекине. ФОТО
В среду, 9 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разыгрываются шесть комплектов наград
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Олимпийские игры в Пекине
9 февраля
Горные лыжи
Женщины. Слалом
1. Петра Влгова (Словакия)
2. Катарина Линсбергер (Австрия)
3. Венди Хольденер (Швейцария)
Петра Влгова
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр
1. Бирк Рууд (Норвегия)
2. Колби Стивенсон (США)
3. Генрик Гарлаут (Швеция)
Бирк Рууд
Все фото - Getty Images
- 9 февраля стало известно, что у сборной Олимпийского комитета России могут отобрать золото у командных соревнований из-за проблем с допинг-тестом у одного из фигуристов.
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