Олимпиада-2022: Все медалисты последнего дня Игр в Пекине. ФОТО
В завершающий день зимних Олимпийских игр в Пекине было разыграно пять комплектов медалей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Олимпийские игры-2022
20 февраля
Хоккей
Мужчины
1. Финляндия
2. ОКР
3. Словакия
Сборная Финляндии
Керлинг
Женщины
1. Великобритания
2. Япония
3. Швеция
Сборная Великобритании
Горнолыжный спорт
Параллельный слалом. Командные состязания. Микст
1. Австрия
2. Германия
3. Норвегия
Сборная Австрии
Лыжные гонки
Женщины. Масс-старт, 30 км
1. Терезе Йохауг (Норвегия)
2. Джессика Диггинс (США)
3. Кертту Нисканен (Финляндия)
Терезе Йохауг
Бобслей
Мужчины. Четверки
1. Германия
2. Германия-2
3. Канада
Сборная Германии
Все фото - Getty Images
- Напомним, 20 февраля в финале хоккейного турнира Игр в Пекине Финляндия обыграла команду Олимпийского комитета России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.23
Покупка 28.23Продажа 28.61
-
EUR
Покупка 32.01Продажа 32.57
- Актуальное
- Важное