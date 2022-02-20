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Главная Спорт Олимпиада-2022: Все медалисты последнего дня Игр в Пекине. ФОТО

Олимпиада-2022: Все медалисты последнего дня Игр в Пекине. ФОТО

20 февраля, 2022 воскресенье
10:49
Спорт

В завершающий день зимних Олимпийских игр в Пекине было разыграно пять комплектов медалей

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Олимпийские игры-2022

20 февраля

Хоккей

Мужчины

1. Финляндия

2. ОКР

3. Словакия

Сборная Финляндии

Керлинг

Женщины

1. Великобритания

2. Япония

3. Швеция

Сборная Великобритании

Горнолыжный спорт

Параллельный слалом. Командные состязания. Микст

1. Австрия

2. Германия

3. Норвегия

Сборная Австрии

Лыжные гонки

Женщины. Масс-старт, 30 км

1. Терезе Йохауг (Норвегия)

2. Джессика Диггинс (США)

3. Кертту Нисканен (Финляндия)

Терезе Йохауг

Бобслей

Мужчины. Четверки

1. Германия

2. Германия-2

3. Канада



Сборная Германии

Все фото - Getty Images

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сборная Финляндии
Пекин-2022
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