Олимпиада-2022: Все медалисты четвертого дня зимних Игр в Пекине
Во вторник, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыгрываются десять комплектов наград
Об этом сообщает Еспресо.TV
Олимпиада-2022
Все призеры 8 февраля
Горные лыжи
Мужчины. Скоростной спуск
1. Маттиас Майер (Австрия)
2. Райан Кочран-Сигл (США)
3. Александер Омодт Кильде (Норвегия)
Биатлон
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км
1. Кентен Фийон-Майе (Франция)
2. Антон Смольский (Беларусь)
3. Иоганнес Тингнес Бьо (Норвегия)
Фристайл
Женщины. Биг-эйр
1. Эйлин Гу (Китай)
2. Тесс Леде (Франция)
3. Матильда Грэммо (Швейцария)
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом
1. Эстер Ладецкая (Чехия)
2. Даниэла Ульбинг (Австрия)
3. Глория Котник (Словения)
Мужчины. Параллельный гигантский слалом
1. Бенджамин Карл (Австрия)
2. Там Мастнак (Словения)
3. Вик Уайлд (ОКР)
- Напомним, 8 февраля в индивидуальной гонке на 20 км на Олимпийских играх в Пекине лучшим из украинских биатлонистов стал Дмитрий Пидручный , финишировавший 18-м.
- Также во вторник украинка Аннамари Данча не смогла преодолеть квалификацию в параллельном гигантском слаломе.
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