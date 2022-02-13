Олимпиада-2022: Все медалисты 9-го дня Игр в Пекине. ФОТО
В воскресенье, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине было разыграно семь комплектов наград
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Горнолыжный спорт
Мужчины. Гигантский слалом.
1. Марк Одерматт (Швейцария)
2. Жан Краньец (Словения)
3. Матье Февр (Франция)
Марко Одерматт
Лыжные гонки
Мужчины. Эстафета 4х10 км
1. ОКР
2. Норвегия
3. Франция
Сборные Норвегии, ОКР и Франции
Биатлон
Женщины. Гонка преследования, 10 км
1. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия)
2. Эльвира Эберг (Швеция)
3. Тирил Экхофф (Норвегия)
Эльвира Эберг, Марте Олсбю-Ройзеланд и Тирил Экхофф (слева - направо)
Биатлон
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
1. Кентен Фийон-Майе (Франция)
2. Тарьей Бьо (Норвегия)
3. Эдуард Латыпов (ОКР)
Кентен Фийон-Майе
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м
1. Нидерланды
2. Южная Корея
3. Канада
Сборная Нидерландов
Шорт-трек
Мужчины. 500 м
1. Шаоан Лю (Венгрия)
2. Константин Ивлев (ОКР)
3. Стивен Дюбуа (Канада)
Шаоан Лю
Конькобежный спорт
Женщины. 500 м
1. Эрин Джексон (США)
2. Такаги Михо (Япония)
3. Ангелина Голикова (ОКР)
Эрин Джексон
Все фото - Getty Images
- Напомним, 13 февраля, по итогам девяти соревновательных дней зимних Игр в Пекине лидерство в общем медальном зачете перехватила Норвегия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.91
Покупка 27.91Продажа 28.31
-
EUR
Покупка 31.74Продажа 32.31
- Актуальное
- Важное