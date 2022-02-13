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Главная Спорт Олимпиада-2022: Все медалисты 9-го дня Игр в Пекине. ФОТО

Олимпиада-2022: Все медалисты 9-го дня Игр в Пекине. ФОТО

13 февраля, 2022 воскресенье
19:27
Спорт

В воскресенье, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине было разыграно семь комплектов наград

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Горнолыжный спорт

Мужчины. Гигантский слалом.

1. Марк Одерматт (Швейцария)

2. Жан Краньец (Словения)

3. Матье Февр (Франция)



Марко Одерматт

Лыжные гонки

Мужчины. Эстафета 4х10 км

1. ОКР

2. Норвегия

3. Франция



Сборные Норвегии, ОКР и Франции

Биатлон

Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия)

2. Эльвира Эберг (Швеция)

3. Тирил Экхофф (Норвегия)

Эльвира Эберг, Марте Олсбю-Ройзеланд и Тирил Экхофф (слева - направо)

Биатлон

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Кентен Фийон-Майе (Франция)

2. Тарьей Бьо (Норвегия)

3. Эдуард Латыпов (ОКР)



Кентен Фийон-Майе

Шорт-трек

Женщины. Эстафета 3000 м

1. Нидерланды

2. Южная Корея

3. Канада



Сборная Нидерландов

Шорт-трек

Мужчины. 500 м

1. Шаоан Лю (Венгрия)

2. Константин Ивлев (ОКР)

3. Стивен Дюбуа (Канада)

Шаоан Лю

Конькобежный спорт

Женщины. 500 м

1. Эрин Джексон (США)

2. Такаги Михо (Япония)

3. Ангелина Голикова (ОКР)



Эрин Джексон

Все фото - Getty Images

  • Напомним, 13 февраля, по итогам девяти соревновательных дней зимних Игр в Пекине лидерство в общем медальном зачете перехватила Норвегия.

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