Олимпиада-2022: Все медалисты 15-го дня Игр в Пекине. ФОТО

Это был выстрел в упор из ядерного оружия: Украинка, которую на Олимпиаде-2022 поймали на допинге, объявила о завершении карьеры

У всех есть золотая медаль, а у меня нет. Ненавижу, ненавижу, - россиянка "сорвалась" после того, как заняла второе место на Олимпиаде-2022