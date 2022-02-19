Олимпиада-2022: Все медалисты 15-го дня Игр в Пекине. ФОТО
В субботу, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыгрываться восемь комплектов медалей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Олимпийские игры в Пекине
19 февраля
Фристайл
Мужчины. Хафпайп
1. Нико Портеус (Новая Зеландия)
2. Дэвид Вайз (США)
3. Алекс Феррейра (США)
Лыжные гонки
Мужчины. Масс-старт 28 км
1. Александр Большунов (ОКР)
2. Иван Якимушкин (ОКР)
3. Симен Гегстад Крюгер (Норвегия)
Все фото - Getty Images
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