Олимпиада-2022: Все медалисты 14-го дня Игр в Пекине. ФОТО
В пятницу, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыгрывается пять комплектов медалей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Фристайл
Женщины. Ски-хофпайп. Финал
1. Эйлин Гу (Китай)
2. Кэсси Шарп (Канада)
3. Рэйчел Каркер (Канада)
Эйлин Гу
Все фото - Getty Images
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