Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Олимпиада-2022: Все медалисты 13-го дня Игр в Пекине. ФОТО
Обновлено

Олимпиада-2022: Все медалисты 13-го дня Игр в Пекине. ФОТО

17 февраля, 2022 четверг
11:48
Спорт

В четверг, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разыгрывается шесть комплектов наград

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Зимние Олимпийские игры-2022

17 февраля

Фристайл

Женщины. Ски-кросс

1. Сандра Неслунд (Швеция)

2. Мариелль Томпсон (Канада)

3. Фанни Смит (Швейцария)



Сандра Неслунд (впереди)

Хоккей. Женщины

1. Канада

2. США

3. Финляндия



Сборная Канады

Горнолыжный спорт

Женщины. Комбинация

1. Мишель Гизин (Швейцария)

2. Венди Гольденер (Швейцария)

3. Федерико Бриньоне (Италия)



Мишель Гизин

Все фото - Getty Images

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Пекин-2022
Читайте также:
16 февраля, 2022 среда
"Не буду за тебя, г***у, отдавать жизнь": Кива заявил, что это "не его война" и защищать Зеленского он не планирует
хакер
15 февраля, 2022 вторник
В Украине происходит массовая атака на банки и портал "Дия", также не работают сайты Минобороны, ВСУ и ГСЧС
Кравчук Кучма Ющенко
15 февраля, 2022 вторник
"Сделайте наконец шаги, способные остановить агрессора, докажите, что соглашение - не просто обман": Кравчук, Кучма и Ющенко обратились к странам - подписантам Будапештского меморандума
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.03
    Покупка 28.03
    Продажа 28.36
  • EUR
    Покупка 31.79
    Продажа 32.29
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
17 февраля
11:36
падение рубль
Рубль и российские акции усилили падение на фоне новостей о военном обострении на Донбассе
11:35
Олимпиада-2022: Финский фристайлист во время соревнований столкнулся с оператором и сломал ключицу
11:26
Рада со второй попытки уволила главу Фонда госимущества Сенниченко
11:23
"Бизнесмен Петровский лично контролировал удаление видео": журналист Ткач рассказал подробности нападения на съемочную группу в Днепре
11:19
Байден и Шольц призвали РФ сделать реальные шаги по отводу войск от Украины
11:18
Алексей Резников
Информационная война против РФ сдерживает агрессора, но вредит украинской экономике - Резников
11:16
РФ заявила о выводе 10 военных колонн из Крыма
11:11
Разворовывали топливо на Яворовском полигоне: трое военных пойдут под суд
11:02
Россияне обстреливают Объединенные силы под Донецком из тяжелой 152-мм и 122-мм артиллерии, - Бутусов
10:55
РФ начала в Каспийском море военные учения 20 боевых кораблей
10:46
Менеджер Ломаченко раскрыл ключевой пункт соглашения о бое с абсолютным чемпионом мира
10:43
Снаряды попали в детский сад: россияне обстреляли Станицу Луганскую из тяжелой артиллерии, двое гражданских получили контузии
10:33
Обновлено
Здания МИД Британии и правительства Эстонии подсветили цветами украинского флага в знак солидарности с Украиной
10:17
Конгресc США
В Конгрессе США предлагают ввести санкции против окружения Путина и банков РФ, не дожидаясь нового вторжения в Украину, - Гончаренко
10:16
Фьюри спрогнозировал три варианта развития событий в реванше Усик – Джошуа
09:59
Людмила Денисова
У заключенного оккупантами в ОРДО украинца Архипова существенные проблемы со здоровьем и нуждается в немедленном освобождении, - Денисова
09:38
Белый дом
РФ стянула к границе Украины еще 7 тыс. военных, - Белый дом
09:15
Заседание комиссии по назначению руководителя САП намечено на 22 февраля
09:01
Олимпиада-2022: Канада победила в финале хоккейного турнира Игр в Пекине
09:01
Белый дом
В Белом доме подтвердили планы провести встречу вице-президента США Гаррис и Зеленского
08:47
корона
Коронавирус в Украине: за сутки - 33 330 новых случаев, 259 человек умерли
08:39
Бесплатные смартфоны для COVID-вакцинированных пенсионеров будут привязывать к сим-картам и паспортам, - Минцифры
08:25
Ломаченко был назначен обязательным претендентом на бой с абсолютным чемпионом мира
08:19
В Украине 17 февраля будут дождь, порывистый ветер и +15°C
08:00
гривны
НБУ продолжил укреплять гривну, доллар подешевел на 15 копеек
08:00
"Барселона", "Боруссия", "Аталанта": кто и когда сыграет в стыковых матчах Лиги Европы
07:29
Оккупанты в зоне ООС задействовали запрещенные минометы, тяжелую артиллерию и снаряженные гранатами дроны
07:07
Лига чемпионов: результаты матчей среды
07:02
Интервью
Вероника Мовчан
Вероника Мовчан: Энергоэффективность делает Украину независимой от российского импорта
2022, среда
16 февраля
23:53
"Ливерпуль" уверенно победил "Интер" в Лиге чемпионов
22:58
Путин
Путина пугает успех Украины, он разыгрывает карту ультранационализма, чтобы сохранить свой режим, - глава Мюнхенской конференции безопасности
22:52
Впервые за многие годы: за 15 февраля в Украине не было ни одного погибшего в ДТП, - глава Нацполиции
22:30
ГСЧС предупреждает водителей: в Украину надвигаются туманы
22:29
Жерсон
Французский клуб погнал скандального футболиста, арендованного у "Динамо"
22:28
В 4 км от Украины: в Беларуси через реку Припять развернули мост, - СМИ
22:24
Президентский дворец в Словакии подсветили желто-голубыми цветами ко Дню единения в Украине
22:06
Украинские военные готовы ко всем сценариям развития ситуации, – заместитель главнокомандующего ВСУ об угрозе вторжения РФ
22:00
США готовят против России санкции, способные ее остановить, - посол Маркарова
21:44
камера
Нападение на съемочную группу "Украинской правды": трем лицам вручили подозрения в препятствовании профессиональной деятельности журналистов
21:32
Эксклюзив
Ольга Стефанишина
Если НАТО не впишет в 10-летнюю стратегию перспективу членства для Украины, мы будем считать, что это юридические гарантии, которые требует РФ, - вице-премьер Стефанишина
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV