Олимпиада-2022: Все медалисты 13-го дня Игр в Пекине. ФОТО
В четверг, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разыгрывается шесть комплектов наград
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Зимние Олимпийские игры-2022
17 февраля
Фристайл
Женщины. Ски-кросс
1. Сандра Неслунд (Швеция)
2. Мариелль Томпсон (Канада)
3. Фанни Смит (Швейцария)
Сандра Неслунд (впереди)
Хоккей. Женщины
1. Канада
2. США
3. Финляндия
Сборная Канады
Горнолыжный спорт
Женщины. Комбинация
1. Мишель Гизин (Швейцария)
2. Венди Гольденер (Швейцария)
3. Федерико Бриньоне (Италия)
Мишель Гизин
Все фото - Getty Images
- Напомним, 16 февраля Александр Абраменко принес сборной Украины в лыжной акробатике первую награду на Олимпийских играх в Пекине.
- 17 февраля женская сборная Канады победила США в финале хоккейного турнира.
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