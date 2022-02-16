Олимпиада-2022: Все медалисты 12-го дня Игр в Пекине. ФОТО
В среду, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыгрывается шесть комплектов медалей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Олимпийские игры в Пекине
16 февраля
Горные лыжи
Мужчины. Слалом
1. Клеман Ноэль (Франция)
2. Иоганнес Штрольц (Австрия)
3. Себастьян Фосс-Солевааг (Норвегия)
Клеман Ноэль
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл
1. Александер Халл (США)
2. Ник Гуппер (США)
3. Эспер Тьядер (Швеция)
Все фото - Getty Images
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