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Главная Спорт Олимпиада-2022: Все медалисты 11-го дня Игр в Пекине. ФОТО

Олимпиада-2022: Все медалисты 11-го дня Игр в Пекине. ФОТО

15 февраля, 2022 вторник
08:42
Спорт

Во вторник, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыгрывается девять комплектов наград

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сноубординг

Женщины. Биг-эйр

1. Анна Гассер (Австрия)

2. Зои Садовский-Синнотт (Новая Зеландия)

3. Кокомо Мурасе (Япония)



Анна Гассер

Сноубординг

Мужчины. Биг-эйр

1. Су Имин (Китай)

2. Монс Ройсланд (Норвегия)

3. Максанс Парро (Канада)

Су Имин

Фристайл

Женщины. Слоупстайл

1. Матильде Грэммо (Швейцария)

2. Эйлин Гу (Китай)

3. Келли Силдару (Эстония)

Матильде Грэммо

Горнолыжный спорт

Женщины. Скоростной спуск

1. Коренное Сутер (Швейцария)

2. София Годжа (Италия)

3. Надя Делаго (Италия)

Корине Сутер

Все фото - Getty Images

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Пекин-2022
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