Олимпиада-2022: Все медалисты 10-го дня Игр в Пекине. ФОТО
В понедельник, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыгрывается четыре комплекта медалей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Фигурное катание
Танцы на льду. Произвольный танец
1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция)
2. Виктория Синицына / Никита Кацалапов (ОКР)
3. Мэдисон Габбелл / Закари Доногью (США)
Бобслей
Женщины. Одиночки
1. Кейли Гамфрис (США)
2. Элана Мейерс (США)
3. Кристин де Брюин (Канада)
Все фото - Getty Images
- Напомним, 13 февраля, по итогам девяти соревновательных дней зимних Игр в Пекине лидерство в общем медальном зачете перехватила Норвегия .
- 14 февраля украинка Ольга Полюк завершила выступления на Олимпийских играх в Пекине.
- Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин заняли 20-е место в танцах на льду на Олимпиаде-2022.
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