Олимпиада-2022: в сборной Украины нашли замену олимпийской чемпионке, заболевшей коронавирусом

Об этом сообщает Xsport .

По словам президента Федерации биатлона Украины Владимира Бринзака, Анастасия Меркушина может заменить Елену Белосюк, сдавшую положительный тест на коронавирус.

Биатлонистка, имеющая статус запасной, уже получила распоряжение готовиться к вылету в Пекин. В настоящее время она находится в чешском Нове-Место, где готовилась к этапу Кубка IBU (Международного союза биатлонистов).

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По регламенту МОК (Международного олимпийского комитета) спортсмен может быть заменен в составе сборной при положительном тесте на коронавирус до 2 февраля включительно.

Елена Белосюк (Подгрушная) является олимпийской чемпионкой-2014 в эстафете.