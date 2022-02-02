Олимпиада-2022: в сборной Украины нашли замену олимпийской чемпионке, заболевшей коронавирусом
Больную COVID-19 украинскую биатлонистку Елену Белосюк на Олимпийских играх в Пекине готова заменить Анастасия Меркушина
Об этом сообщает Xsport .
По словам президента Федерации биатлона Украины Владимира Бринзака, Анастасия Меркушина может заменить Елену Белосюк, сдавшую положительный тест на коронавирус.
Биатлонистка, имеющая статус запасной, уже получила распоряжение готовиться к вылету в Пекин. В настоящее время она находится в чешском Нове-Место, где готовилась к этапу Кубка IBU (Международного союза биатлонистов).
Читайте также: Олимпиада-2022: Полное расписание зимних Игр в Пекине
По регламенту МОК (Международного олимпийского комитета) спортсмен может быть заменен в составе сборной при положительном тесте на коронавирус до 2 февраля включительно.
Елена Белосюк (Подгрушная) является олимпийской чемпионкой-2014 в эстафете.
- Напомним, 2 февраля украинская биатлонистка Елена Белосюк сдала положительный тест на коронавирус .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.25
Покупка 28.25Продажа 28.53
-
EUR
Покупка 31.76Продажа 32.2
- Актуальное
- Важное