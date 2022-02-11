Олимпиада-2022: в Пекине завершились соревнования в супергиганте, украинка заняла лишь 37-е место

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В женском супергиганте горнолыжного спорта победила представительница Швейцарии Лара Гут-Бехрами. Она показала результат 1.13,51.



Украинка Анастасия Шепиленко отстала от швейцарки на 6,09 сек. и стала 37-й с результатом 1.19,60.



В слаломе Шепиленко не финишировала в первом заезде.



Олимпиада-2022



Горнолыжный спорт. Супергигант. Женщины



11 февраля



1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1.13,51



2. Мирьям Пухнер (Австрия) – +0,22



3. Мишель Гисин (Швейцария) – +0,30



...



37. Анастасия Шепиленко (Украина) – +6,09





10 февраля стало известно, что сборная Украины не выступит в командных соревнованиях фристайлистов по лыжной акробатике из-за положительных тестов на коронавирус сразу у троих спортсменов.

Олимпийский чемпион Александр Абраменко после недопуска сборной Украины к командным соревнованиям назвал Игры в Пекине страшным сном.

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