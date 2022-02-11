Олимпиада-2022: в Пекине завершились соревнования в супергиганте, украинка заняла лишь 37-е место
Украинская спортсменка Анастасия Шепиленко заняла 37-е место в соревнованиях по горнолыжному спорту в супергиганте
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В женском супергиганте горнолыжного спорта победила представительница Швейцарии Лара Гут-Бехрами. Она показала результат 1.13,51.
Украинка Анастасия Шепиленко отстала от швейцарки на 6,09 сек. и стала 37-й с результатом 1.19,60.
В слаломе Шепиленко не финишировала в первом заезде.
Олимпиада-2022
Горнолыжный спорт. Супергигант. Женщины
11 февраля
1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1.13,51
2. Мирьям Пухнер (Австрия) – +0,22
3. Мишель Гисин (Швейцария) – +0,30
...
37. Анастасия Шепиленко (Украина) – +6,09
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