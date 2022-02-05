Олимпиада-2022: В Пекине произошел конфликт между пропагандистом из РФ и журналистом из Украины. ВИДЕО

Об этом сообщил президент Ассоциации спортивных журналистов Украины Александр Гливинский в facebook.

По его словам, спор вспыхнул после того, как Рини сделал Губерниеву, известному своими антиукраинскими высказываниями, замечание, что россияне задают украинским фигуристам Софии Голиченко и Артему Даренскому провокационные вопросы.

"После трех вопросов наш журналист обратил внимание россиянина, что тот один за другим задает вопросы провокативного характера: "Запрещено ли нашим атлетам общаться на русском?", "Правда, что нельзя общаться с российскими атлетами?". "Не стоит ли в этой микс-зоне общаться о фигурном катании? " Видно, не понравилось замечание", - написал Гливинский.

Он добавил, что россияне были готовы к такому развитию событий и снимали все на камеру.

"На видео четко слышны англоязычные матерные слова в сторону украинского журналиста, как и видно то, что наш коллега решил не отвечать на никчемное поведение этого, с позволения сказать, представителя СМИ, который уже не впервые нарушил и журналистскую, и общечеловеческую этику", – отметил Гливинский.

Украина по поводу поведения российских СМИ обратится в Международную Ассоциацию спортивной печати AIPS.

Аккредитованный на Играх Ли Рини – этнический канадец, уже 10 лет живущий в Украине и пишущий для англоязычных украинских изданий – ранее Lviv Today, на этой Олимпиаде – Kyiv Post.

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