Олимпиада-2022: В Пекине произошел конфликт между пропагандистом из РФ и журналистом из Украины. ВИДЕО
В первый день Олимпийских игр в Пекине произошел конфликт между российским пропагандистом Дмитрием Губерниевым и Ли Рини, пишущим для англоязычных украинских СМИ
Об этом сообщил президент Ассоциации спортивных журналистов Украины Александр Гливинский в facebook.
По его словам, спор вспыхнул после того, как Рини сделал Губерниеву, известному своими антиукраинскими высказываниями, замечание, что россияне задают украинским фигуристам Софии Голиченко и Артему Даренскому провокационные вопросы.
"После трех вопросов наш журналист обратил внимание россиянина, что тот один за другим задает вопросы провокативного характера: "Запрещено ли нашим атлетам общаться на русском?", "Правда, что нельзя общаться с российскими атлетами?". "Не стоит ли в этой микс-зоне общаться о фигурном катании? " Видно, не понравилось замечание", - написал Гливинский.
Он добавил, что россияне были готовы к такому развитию событий и снимали все на камеру.
"На видео четко слышны англоязычные матерные слова в сторону украинского журналиста, как и видно то, что наш коллега решил не отвечать на никчемное поведение этого, с позволения сказать, представителя СМИ, который уже не впервые нарушил и журналистскую, и общечеловеческую этику", – отметил Гливинский.
Украина по поводу поведения российских СМИ обратится в Международную Ассоциацию спортивной печати AIPS.
Аккредитованный на Играх Ли Рини – этнический канадец, уже 10 лет живущий в Украине и пишущий для англоязычных украинских изданий – ранее Lviv Today, на этой Олимпиаде – Kyiv Post.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.96
Покупка 27.96Продажа 28.27
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.39
- Актуальное
- Важное