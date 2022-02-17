Олимпиада-2022: В Пекине перенесли последний старт олимпийской чемпионки по Украине на Играх
Из-за холода в Китае женскую гонку с массовым стартом, в которой примет участие украинская биатлонистка Юлия Джима, перенесли с 19 на 18 февраля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Организаторы решили перенести женский масстарт с субботы на пятницу на девять часов из-за похолодания. В Чжанцзякоу, где проходят олимпийские соревнования по биатлону, 19 февраля ожидается около 20 градусов мороза и сильный ветер.
Украину в гонке на 12,5 км представит олимпийская чемпионка-2014 в эстафете Юлия Джима.
Также в пятницу в 11:00 состоится мужской масстарт, в котором выступят украинцы Дмитрий Пидручный и Артем Прима.
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Напомним, 16 февраля женская сборная Украины финишировала седьмой в эстафете 4х6 км, а Юлия Джима заработала штрафной круг.
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