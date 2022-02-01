Олимпиада-2022: В МОК рассказали, будут ли пускать в Пекине зрителей на трибуны

Об этом сообщает Inside The Games.

По словам исполнительного директора МОК (Международного олимпийского комитета) Кристофа Дюби, организаторы рассчитывают, что некоторые арены Олимпийских игр в Пекине будут заполнены зрителями на треть.

"Будут работать схемы, которые гарантируют присутствие зрителей на трибунах и одновременно безопасность для всех участников. С точки зрения емкости мы еще не достигли договоренности. Но я бы сказал, что если у нас будет один человек на три или два места – это уже хороший результат. Заполняемость зависит от конкретного соревнования, а также от того, проводится ли оно на открытом воздухе или в помещении", – рассказал Дюби.

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Он резюмировал, что главное, что зрители на трибунах будут.

"Самое прекрасное — у нас будут зрители. Это не только постоянно проживающие в стране люди, но и резиденты Китая — мы настаивали на этом. Также проводится работа с сообществами экспатов для их идентификации через посольства и получения разрешений для посещения соревнований для людей, которые проживают в Пекине", - отметил Дюби.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

