Олимпиада-2022: В МОК рассказали, будут ли пускать в Пекине зрителей на трибуны
Организаторы зимних Олимпийских игр-2022 позволят на соревнованиях на открытом воздухе заполнять трибуны на треть
Об этом сообщает Inside The Games.
По словам исполнительного директора МОК (Международного олимпийского комитета) Кристофа Дюби, организаторы рассчитывают, что некоторые арены Олимпийских игр в Пекине будут заполнены зрителями на треть.
"Будут работать схемы, которые гарантируют присутствие зрителей на трибунах и одновременно безопасность для всех участников. С точки зрения емкости мы еще не достигли договоренности. Но я бы сказал, что если у нас будет один человек на три или два места – это уже хороший результат. Заполняемость зависит от конкретного соревнования, а также от того, проводится ли оно на открытом воздухе или в помещении", – рассказал Дюби.
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Он резюмировал, что главное, что зрители на трибунах будут.
"Самое прекрасное — у нас будут зрители. Это не только постоянно проживающие в стране люди, но и резиденты Китая — мы настаивали на этом. Также проводится работа с сообществами экспатов для их идентификации через посольства и получения разрешений для посещения соревнований для людей, которые проживают в Пекине", - отметил Дюби.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
- В сентябре 2021 стало известно, что зимние Олимпийские игры в Пекине не смогут посетить иностранные болельщики.
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