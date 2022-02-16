Олимпиада-2022: В допинг-пробе российской фигуристки обнаружили сразу три препарата для сердца, - NYT
В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружены три препарата для повышения выносливости
Об этом сообщает The New York Times .
По информации издания, лаборатория в Стокгольме (Швеция), исследовавшая допинг-пробу Валиевой, обнаружила в ней три препарата. Об этом свидетельствуют документы, обнародованные на слушании CAS (Спортивный Арбитражный Суд) 14 февраля.
Во время Олимпимпийских игр в Пекине стало известно, что тест россиянки, сделанный 25 декабря 2021 на чемпионате России, дал положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.
Кроме него, в пробе также обнаружили разрешенные гипоксены и L-карнитин.
Глава USADA (Антидопинговое агентство США) Тревис Тайгерт назвал такое сочетание препаратов необычным для спортсмена.
"Это тройная комбинация веществ, два из которых разрешены, а одно - нет", - сказал Тайгерт.
Он пояснил, что действие препаратов направлено на повышение выносливости, снижение усталости и повышение эффективности использования кислорода.
- 9 февраля стало известно, что у команды Олимпийского комитета России могут отобрать золото у командных соревнований из-за проблем с допинг-тестом у Камилы Валиевой.
- Правозащитная организация Global Athlete раскритиковала МОК, WADA и CAS из-за разрешения 15-летней российской фигуристке Камили Валиевой продолжить выступления на Олимпиаде-2022 после положительного допинг-теста.
- 15 февраля в МОК заявили, что запрещенный препарат попал в организм российской фигуристки Камилы Валиевой якобы из-за лекарств, которые употреблял ее дедушка.
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