Олимпиада-2022: Украину не допустили к старту, в котором сборная имела самые большие шансы на медаль
Сборная Украины не выступит в командных соревнованиях фристайлистов по лыжной акробатике из-за положительных тестов на коронавирус сразу у трех спортсменов
Об этом сообщает Общественное: Спорт .
По информации издания, в преддверии соревнований положительные тесты на COVID-19 сдали Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк и Анастасия Новосад.
Таким образом, в составе сборной осталось только двое здоровых спортсменов - олимпийский чемпион Александр Абраменко и Ольга Полюк. Для участия в командных соревнованиях необходимо иметь в составе трое фристайлистов – двое мужчин и одну женщину.
В Пекине медали в командных состязаниях будут разыгрываться впервые на Олимпиадах. В турнире должны были принять участие восемь команд. Он начнется сегодня в 13.00 по киевскому времени.
Сборная Украины была одним из главных претендентов на медали. В нынешнем сезоне Абраменко, Котовский и Новосад дважды добывали бронзу на этапах Кубка мира. С выступлением фристайлистов в этой дисциплине были связаны самые большие надежды на медаль на Олимпийских играх-2022.
Наши олимпийцы не получили за шесть дней Игр в Пекине ни одной награды.
- Напомним, 7 февраля Александр Абраменко заявил, что с помощью тестов на коронавирус организаторам Олимпиады-2022 легко манипулировать результатами .
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