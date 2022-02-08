Олимпиада-2022: Украинский биатлонист Подручный шел среди лидеров, но из-за трех промахов упустил шансы на медаль в гонке на 20 км
В индивидуальной гонке на 20 км на Олимпийских играх в Пекине лучшим из украинских биатлонистов стал Дмитрий Пидручный, финишировавший 18-м
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
За Украину в гонке на 20 км выступали Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.
Подручный удачно начал гонку и благодаря точной стрельбе на первом огневом рубеже оказался среди лидеров и находился на шестом месте. Однако украинец заработал по одной штрафной минуте на второй, третьей и четвертой стрельбе и не смог вмешаться в борьбу за медали.
В итоге Дмитрий Пидручный стал 18-м. Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цимбал совершили по четыре промаха, и заняли 36, 50 и 55 места соответственно.
Олимпийским чемпионом стал француз Кентен Фийон-Майе, допустивший два промаха, но опередивший на 14,8 сек белоруса Антона Смольского, который не заработал ни одной штрафной минуты и неожиданно стал вторым.
на 31,1 сек. от победителя отстал норвежец Иоганнес Тингнес Бьо, который также не закрыл две мишени и получил бронзу.
Биатлон
Мужчины
Индивидуальная гонка, 20 км
8 февраля
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 48.47,4 (2 штрафные минуты)
2. Антон Смольский (Беларусь) – отставание 14,8 (0)
3. Иоганнес Тингнес Бе (Норвегия) – 31,1 (2)
... 18. Дмитрий Пидручный (Украина) - 3.01,9 (3)
... 36. Артем Прима (Украина) - 4.48,8 (4)
... 50. Антон Дудченко (Украина) - 6.07,5 (4)
... 55. Богдан Цымбал (Украина) - 6.31,6 (4)
- Напомним, 7 февраля украинские биатлонистки Юлия Джима и Ирина Петренко в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине заняли 10-е и 11-е место.
- Украинская биатлонистка Валя Семеренко из-за проблем со здоровьем досрочно завершила выступления на Олимпийских.
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