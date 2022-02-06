Олимпиада-2022: Украинские лыжники не смогли добраться до финиша в гонке на дистанции 30 км
На Олимпийских играх в Пекине украинские лыжники Алексей Красовский и Руслан Перехода досрочно прекратили борьбу в скиатлоне из-за отставания от лидера на круг
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В гонке на 30 км, в которой участники преодолевали половину дистанции классическим стилем, а остальные – свободным, Красовский и Перехода отстали от лидера на круг и по правилам прекратили борьбу не добравшись до финиша.
Золото и серебро завоевали представители Олимпийского комитета России Александр Большунов и Денис Спицов. Бронза у Ийво Нисканена из Финляндии. Один из фаворитов соревнований – норвежец Йоханес Клебо – финишировал лишь 40-м.
Лыжные гонки
Мужчины
Скиатлон, 30 км
6 февраля
1. Александр Большунов (ОКР) – 1:16.9,8
2. Денис Спицов (ОКР), – отставание +1.11,0
3. Ийво Нисканен (Финляндия), – 2.00,2
Алексей Красовский и Руслан Перехода (оба Украина) отстали на круг и не финишировали.
- Напомним, 6 февраля сборная Украины заняла десятое место на Олимпийских играх в Пекине в командном турнире по фигурному катанию.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.96
Покупка 27.96Продажа 28.27
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.39
- Актуальное
- Важное