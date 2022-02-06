Олимпиада-2022: Украинские лыжники не смогли добраться до финиша в гонке на дистанции 30 км

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В гонке на 30 км, в которой участники преодолевали половину дистанции классическим стилем, а остальные – свободным, Красовский и Перехода отстали от лидера на круг и по правилам прекратили борьбу не добравшись до финиша.

Золото и серебро завоевали представители Олимпийского комитета России Александр Большунов и Денис Спицов. Бронза у Ийво Нисканена из Финляндии. Один из фаворитов соревнований – норвежец Йоханес Клебо – финишировал лишь 40-м.

Лыжные гонки

Мужчины

Скиатлон, 30 км

6 февраля

1. Александр Большунов (ОКР) – 1:16.9,8

2. Денис Спицов (ОКР), – отставание +1.11,0

3. Ийво Нисканен (Финляндия), – 2.00,2

Алексей Красовский и Руслан Перехода (оба Украина) отстали на круг и не финишировали.