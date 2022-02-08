Олимпиада-2022: Украинская вице-чемпионка мира остановилась в квалификации на Играх в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Данча в своей группе показала в первой попытке 13-й результат (48,82 сек.), а во второй 15-й (48,97) и со временем 1 мин. 37,79 сек. заняла итоговое 26 место. Таким образом, она не пробилась в 1/8 финала.

Лучший результат в квалификации показала олимпийская чемпионка-2018 Эстер Ладецка из Чехии – 1.23,63 сек.

Аннамари Данча в 2019 году принесла Украине первую в истории медаль чемпионата мира. Она стала второй в параллельном слаломе, не являющемся олимпийской дисциплиной.

Сноубординг

Женщины

Параллельный гигантский слалом. Квалификация



8 февраля

1. Эстер Градецкая (Чехия) – 1.23.63

2. Рамона Терезия Гофмейстер (Германия) – 1.26,20

3. Тцубаки Микки (Япония) – 1.27,15

... 26. Аннамари Данча (Украина) – 1.37,79

Напомним, 7 февраля украинские биатлонистки Юлия Джима и Ирина Петренко в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине заняли 10-е и 11-е место.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb