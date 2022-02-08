Олимпиада-2022: Украинская вице-чемпионка мира остановилась в квалификации на Играх в Пекине
Украинская сноубордистка Аннамари Данча не смогла преодолеть квалификацию в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Данча в своей группе показала в первой попытке 13-й результат (48,82 сек.), а во второй 15-й (48,97) и со временем 1 мин. 37,79 сек. заняла итоговое 26 место. Таким образом, она не пробилась в 1/8 финала.
Лучший результат в квалификации показала олимпийская чемпионка-2018 Эстер Ладецка из Чехии – 1.23,63 сек.
Аннамари Данча в 2019 году принесла Украине первую в истории медаль чемпионата мира. Она стала второй в параллельном слаломе, не являющемся олимпийской дисциплиной.
Сноубординг
Женщины
Параллельный гигантский слалом. Квалификация
8 февраля
1. Эстер Градецкая (Чехия) – 1.23.63
2. Рамона Терезия Гофмейстер (Германия) – 1.26,20
3. Тцубаки Микки (Япония) – 1.27,15
... 26. Аннамари Данча (Украина) – 1.37,79
-
Напомним, 7 февраля украинские биатлонистки Юлия Джима и Ирина Петренко в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине заняли 10-е и 11-е место.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.77
Покупка 27.77Продажа 28.1
-
EUR
Покупка 31.68Продажа 32.17
- Актуальное
- Важное