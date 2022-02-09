Олимпиада-2022: Украинская горнолыжница сошла с дистанции в слаломе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Шепиленко во время первой попытки допустила ошибку и сошла с дистанции. Таким образом, она потеряла шансы квалифицироваться во вторую попытку и прекратила борьбу в слаломе.

Это был уже второй старт украинки в Пекине, в соревнованиях по гигантскому слалому она стала 39-й.





Напомним, 8 февраля в индивидуальной гонке на 20 км на Олимпийских играх в Пекине лучшим из украинских биатлонистов стал Дмитрий Пидручный , финишировавший 18-м.

Также во вторник украинская сноубордистка Аннамар Данча не смогла преодолеть квалификацию в параллельном гигантском слаломе.

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