Олимпиада-2022: Украинская горнолыжница сошла с дистанции в слаломе
На Олимпийских играх в Пекине украинка Анастасия Шепиленко прекратила борьбу в соревнованиях горнолыжников в слаломе в первой попытке
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Шепиленко во время первой попытки допустила ошибку и сошла с дистанции. Таким образом, она потеряла шансы квалифицироваться во вторую попытку и прекратила борьбу в слаломе.
Это был уже второй старт украинки в Пекине, в соревнованиях по гигантскому слалому она стала 39-й.
- Напомним, 8 февраля в индивидуальной гонке на 20 км на Олимпийских играх в Пекине лучшим из украинских биатлонистов стал Дмитрий Пидручный , финишировавший 18-м.
- Также во вторник украинская сноубордистка Аннамар Данча не смогла преодолеть квалификацию в параллельном гигантском слаломе.
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