Олимпиада-2022: Украинская биатлонистка Джима не воспользовалась еще одним шансом на награды на Играх в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В гонке преследования реальные шансы сразиться за медали имела лишь одна украинка - Юлия Джима, которая финишировала в спринте восьмой и уходила на дистанцию с отставанием в 1 мин 08 сек от Марте Олсбю Ройзеланд из Норвегии.

Джима неудачно начала гонку и из-за одного промаха скатилась на 12-ю позицию. Украинке удалось улучшить положение после точной второй стрельбы, выведшей ее на шестое место. Однако еще один штрафной круг на третьем огневом рубеже окончательно вычеркнул Джиму из претенденток на награды.

В итоге украинка промахнулась еще дважды и финишировала 13-й.

Третье подряд олимпийское золото в Пекине завоевала Ройзеланд, также выигравшая спринт и смешанную эстафету. Серебро отстояла шведка Эльвира Эберга, а бронзу выиграла норвежка Тирил Экхофф.

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