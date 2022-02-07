Олимпиада-2022: украинка Шепиленко вышла в финал гигантского слалома

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В первом заезде Анастасия Шепиленко показала 45-й результат со временем 1.05,95. Отставание от лидера составило 8,39 секунды. Такой результат помог украинке квалифицироваться в финал Олимпиады-2022 по гигантскому слалому, куда попали 60 участниц.



Начало второго финального заезда запланировано на 8:45.



Олимпиада-2022



Гигантский слалом. Женщины



Первый заезд



1. Сара Хектор (Швеция) – 57,56



2. Катарина Труппе (Австрия) – 57,86



3. Федерика Бриньоне (Италия) – 57,98

...

45. Анастасия Шепиленко (Украина) – 1.05,95

Напомним, 6 февраля сборная Украины заняла десятое место на Олимпийских играх в Пекине в командном турнире по фигурному катанию.

Также в воскресенье украинские лыжники Алексей Красовский и Руслан Перехода досрочно прекратили борьбу в скиатлоне из-за отставания от лидера на круг.

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