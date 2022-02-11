Олимпиада-2022: украинка Джима финишировала в топ-10 спринта в биатлоне

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 11 февраля, на Олимпиаде в Пекине прошел женский спринт по биатону. Украину представляли Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина.



Лучший результат среди наших спортсменок показала Джима, которая финишировала восьмой с отставанием 1.07,5 и допустила 1 промах на стрельбе. Меркушина заняла 24-е место с 1 промахом.



Ирина Петренко финишировала на 40-й позиции. Украинка допустила две ошибки в стрельбе и отстала от Марты Ульсбю-Ройселан из Норвегии на 2.27,4 мин.



Все три украинки квалифицировались в гонку преследования.



Олимпиада-2022



Спринт. Женщины



11 февраля



1. Марте Ульсбю-Ройселан (Норвегия) – 20.44,3 (0 промахов)



2. Эльвира Оберг (Швеция) – +30,9 (0)



3. Доротея Вирер (Италия) – +37,2 (0)



...

8. Юлия Джима (Украина) – +1.07,5 (1)



24. Анастасия Меркушина (Украина) – +1.47,3 (1)



40. Ирина Петренко (Украина) – +2.27,4 (2)

Напомним, 7 февраля Валя Семеренко из-за проблем со здоровьем досрочно завершила выступления в Пекине.

11 февраля украинская биатлонистка Елена Белосюк (Пидгрушна) получила негативный тест на коронавирус.

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