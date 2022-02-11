Олимпиада-2022: украинка Джима финишировала в топ-10 спринта в биатлоне
Украинская биатлонистка Юлия Джима финишировала восьмой в спринте на Олимпиаде-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 11 февраля, на Олимпиаде в Пекине прошел женский спринт по биатону. Украину представляли Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина.
Лучший результат среди наших спортсменок показала Джима, которая финишировала восьмой с отставанием 1.07,5 и допустила 1 промах на стрельбе. Меркушина заняла 24-е место с 1 промахом.
Ирина Петренко финишировала на 40-й позиции. Украинка допустила две ошибки в стрельбе и отстала от Марты Ульсбю-Ройселан из Норвегии на 2.27,4 мин.
Все три украинки квалифицировались в гонку преследования.
Олимпиада-2022
Спринт. Женщины
11 февраля
1. Марте Ульсбю-Ройселан (Норвегия) – 20.44,3 (0 промахов)
2. Эльвира Оберг (Швеция) – +30,9 (0)
3. Доротея Вирер (Италия) – +37,2 (0)
...
8. Юлия Джима (Украина) – +1.07,5 (1)
24. Анастасия Меркушина (Украина) – +1.47,3 (1)
40. Ирина Петренко (Украина) – +2.27,4 (2)
- Напомним, 7 февраля Валя Семеренко из-за проблем со здоровьем досрочно завершила выступления в Пекине.
- 11 февраля украинская биатлонистка Елена Белосюк (Пидгрушна) получила негативный тест на коронавирус.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.87
Покупка 27.87Продажа 28.15
-
EUR
Покупка 31.72Продажа 32.15
- Актуальное
- Важное