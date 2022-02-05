Олимпиада-2022: Украинец вышел в финал в прыжках на лыжах с трамплина
Украинец Евгений Марусяк преодолел квалификацию в соревнованиях по прыжкам на лыжах с обычного трамплина
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Марусяк прыгнул на 73 метра и получил за свою попытку 49,8 балла. Это позволило ему занять итоговое 48 место и оказаться среди 50 прыгунов, которые выступят в финале.
Еще один украинец – Антон Корчук – преодолеть квалификацию не смог. Прыжка на 67,5 м и отметки в 38 баллов хватило, чтобы попасть на 52-ю позицию.
Лучший результат в квалификации показал норвежец Мариус Линдвик, прыгнув на 100,5 м и получивший 116,7 балла.
Прыжки с трамплина
Мужчины
Обычный трамплин
Квалификация
5 февраля
1 Мариус Линдвик (Норвегия) – 116,7
2. Роберт Йоханссон (Норвегия) – 116,6
3. Петр Дила (Польша) – 112,1
...48. Евгений Марусяк (Украина) – 49,8
…52. Антон Корчук (Украина) – 38,0
- Напомним, 4 февраля украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин заняли 9-е место в танцах на льду в командном турнире Олимпиады-2022.
- 4 февраля в Пекине прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022.
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