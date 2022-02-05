Олимпиада-2022: Украинец вышел в финал в прыжках на лыжах с трамплина

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Марусяк прыгнул на 73 метра и получил за свою попытку 49,8 балла. Это позволило ему занять итоговое 48 место и оказаться среди 50 прыгунов, которые выступят в финале.

Еще один украинец – Антон Корчук – преодолеть квалификацию не смог. Прыжка на 67,5 м и отметки в 38 баллов хватило, чтобы попасть на 52-ю позицию.

Лучший результат в квалификации показал норвежец Мариус Линдвик, прыгнув на 100,5 м и получивший 116,7 балла.

Прыжки с трамплина

Мужчины

Обычный трамплин

Квалификация

5 февраля

1 Мариус Линдвик (Норвегия) – 116,7

2. Роберт Йоханссон (Норвегия) – 116,6

3. Петр Дила (Польша) – 112,1

...48. Евгений Марусяк (Украина) – 49,8

…52. Антон Корчук (Украина) – 38,0

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