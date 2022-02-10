Олимпиада-2022: Украинец Гераскевич, от которого ждали "прорыва" в скелетоне, стартовал на Играх в Пекине
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич после первых двух попыток на Олимпийских играх в Пекине занимает 16 место
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первой попытке Гераскевич преодолел трассу за 1 мин. 01,63 сек. и показал 18-й результат. Вторую попытку украинец выполнил лучше – 1.01,58 и поднялся на 16-е место.
Таким образом, Владислав Гераскевич не смог приблизиться к своему наилучшему результату в карьере, который он показал в январе на этапе Кубка мира в Сигулде (Латвия), где украинец стал шестым.
На своей дебютной Олимпиаде в 2018 году в Пхенчхане Гераскевич финишировал 12-м.
Скелетон
Мужчины. 1 и 2 попытки
10 февраля
1. Кристофер Гротер (Германия) 2.00,33
2. Аксель Юнг (Германия) – отставание +0,70
3. Янь Вэньган (Китай) – 0,75
... 16. Владислав Гераскевич (Украина) – 2.88
- 10 февраля стало известно, что сборная Украины не выступит в командных соревнованиях фристайлистов по лыжной акробатике из-за положительных тестов на коронавирус сразу у трех спортсменов.
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