Олимпиада-2022: Украина завоевала лицензию в скелетоне

Об этом Гераскевич сообщил в Instagram.



Скелетонист Гераскевич подчеркнул, что, несмотря на большое количество трудностей и отсутствие условий для тренировок, Украина будет представлена ​​на Олимпиаде-2022.



"Мы это сделали. Мы завоевали олимпийскую лицензию и едем на Зимние Олимпийские игры в Китай. Невероятное историческое событие не только для нашей команды, но и для всего украинского спорта. Просто представьте, еще в 2014 году в нашей стране не существовало этого вида спорта. А теперь Украина во второй раз будет представлена ​​на Олимпиаде в ледовой версии "Формулы-1". Не имея никаких условий для тренировок на родине, имея огромное количество препятствий и трудностей, мы смело двигаемся вперед и вместе с вами пишем историю", - написал Влад Гераскевич .



Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля уже в этом году.

16 января стало известно, что на Олимпийских играх в Пекине за мужскую сборную Украины по биатлону выступят Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Артем Тищенко.