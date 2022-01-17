Олимпиада-2022: Украина завоевала лицензию в скелетоне
Украинский скелетонист Влад Гераскевич выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине
Об этом Гераскевич сообщил в Instagram.
Скелетонист Гераскевич подчеркнул, что, несмотря на большое количество трудностей и отсутствие условий для тренировок, Украина будет представлена на Олимпиаде-2022.
"Мы это сделали. Мы завоевали олимпийскую лицензию и едем на Зимние Олимпийские игры в Китай. Невероятное историческое событие не только для нашей команды, но и для всего украинского спорта. Просто представьте, еще в 2014 году в нашей стране не существовало этого вида спорта. А теперь Украина во второй раз будет представлена на Олимпиаде в ледовой версии "Формулы-1". Не имея никаких условий для тренировок на родине, имея огромное количество препятствий и трудностей, мы смело двигаемся вперед и вместе с вами пишем историю", - написал Влад Гераскевич .
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля уже в этом году.
- 16 января стало известно, что на Олимпийских играх в Пекине за мужскую сборную Украины по биатлону выступят Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Артем Тищенко.
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