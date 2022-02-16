Олимпиада-2022: Украина в биатлонной эстафете показала свой лучший результат на Играх в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

С выступлением в женской эстафете была связана одна из главных надежд сборной Украины на медали в Пекине. Из трех подряд чемпионатов мира перед Олимпиадой-2022 украинки возвращались с бронзовыми наградами.

Однако шансы на успех существенно упали из-за вспышки коронавируса в команде. Во время Игр на самоизоляции оказались Елена Белосюк и Дарья Блашко. А Валя Семеренко покинула Китай из-за неудовлетворительного физического состояния.

В итоге украинские тренеры были лишены выбора и поставили на эстафету всех, кто был здоров. Гонку начинала Ирина Петренко, второй на дистанцию шла Юлия Джима, третьей – Анастасия Меркушина, а финишировала Елена Белосюк.

Петренко уверенно стартовала и не использовала ни одного запасного патрона. Тем не менее, на последнем круге она сбросила скорость и передала эстафету Джими 10-ю с отставанием в 21,7 секунды от лидера - сборной Германии.

Юлия Джима сразу заработала один штрафной круг и отбросила нашу команду на 16 место. На втором огневом рубеже украинка использовала три запасных патрона и поднялась на 13-ю позицию, а эстафету Меркушиной передала 12-ю с отставанием в 2 мин 08,4 сек от новых лидеров из команды Олимпийского комитета России.

Меркушина на стрельбе лежа отработала безупречно и поднялась на 10 место. без промаха украинка отработала и на втором огневом рубеже и отправила Белосюк на последние 6 км восьмой с отставанием почти в 2 мин от лидера - Швеции.

На первой стрельбе Белосюк, впервые соревновавшейся в Пекине, обошлась без запасного патрона. После точной решающей стрельбы украинка пошла на последний круг седьмой и завершила на этой позицию эстафету.



Золото получила Швеция, серебро – ОКР, бронзу – Германия.

Этот результат оказался для олимпийской сборной Украины лучшим на Играх в Пекине. Ранее всего удалось подняться Юлии Джими, которая в спринте на 7,5 км финишировала восьмой.

Биатлон

Женщины. Эстафета 4х6 км

16 февраля

1. Швеция – 1:11.03,9 (0 штрафных кругов + 6 запасных патронов)

2. ОКР – отставание 12,0 (1+7)

3. Германия – 37,4 (0+6)

... 7. Украина - 3.00,2 (1+6)

Напомним, 15 февраля мужская сборная Украины заработала в эстафете четыре штрафных круга и заняла только девятое место .

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