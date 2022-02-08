Олимпиада-2022: Украина потеряла третью биатлонистку в Пекине и рискует пропустить эстафету
Украинская биатлонистка Валя Семеренко из-за проблем со здоровьем досрочно завершила выступления на Олимпийских играх в Пекине
Об этом сообщает Чемпион .
По словам президента Федерации биатлона Украины Владимира Бринзака, 7 февраля во время индивидуальной гонки на 15 км Валя Семеренко чуть не потеряла сознание и сошла с дистанции. После обследования ее решили отправить из Китая домой.
"Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки короткие, они ее наказали. Валентина или потеряла сознание, была близка к этому - закружилась голова и она не смогла продолжать гонку. После обследования в клинике Валю решили отправить ближайшее домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена Анастасия Меркушина", – рассказал Бринзак.
Таким образом, в составе сборной Украины осталось всего три здоровых биатлонистки - Юлия Джима, Ирина Петренко и Анастасия Меркушина. В Пекине также присутствуют Елена Белосюк и Дарья Блашко, сдавшие положительные тесты на коронавирус и находящиеся в изоляции.
Для участия в эстафете нужны четыре биатлонистки. Сборная Украины - победительница женской эстафетной гонки на Олимпиаде-2014. На трех подряд чемпионатах мира перед Играми в Пекине украинки завоевали в эстафете бронзовые медали.
- Напомним, 7 февраля украинские биатлонистки Юлия Джима и Ирина Петренко в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине заняли 10-е и 11-е место.
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