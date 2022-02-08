Олимпиада-2022: Украина потеряла третью биатлонистку в Пекине и рискует пропустить эстафету

Об этом сообщает Чемпион .

По словам президента Федерации биатлона Украины Владимира Бринзака, 7 февраля во время индивидуальной гонки на 15 км Валя Семеренко чуть не потеряла сознание и сошла с дистанции. После обследования ее решили отправить из Китая домой.

"Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки короткие, они ее наказали. Валентина или потеряла сознание, была близка к этому - закружилась голова и она не смогла продолжать гонку. После обследования в клинике Валю решили отправить ближайшее домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена Анастасия Меркушина", – рассказал Бринзак.

Таким образом, в составе сборной Украины осталось всего три здоровых биатлонистки - Юлия Джима, Ирина Петренко и Анастасия Меркушина. В Пекине также присутствуют Елена Белосюк и Дарья Блашко, сдавшие положительные тесты на коронавирус и находящиеся в изоляции.

Для участия в эстафете нужны четыре биатлонистки. Сборная Украины - победительница женской эстафетной гонки на Олимпиаде-2014. На трех подряд чемпионатах мира перед Играми в Пекине украинки завоевали в эстафете бронзовые медали.