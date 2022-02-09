Олимпиада-2022: У российских фигуристов из-за допинга могут отобрать золото Игр в Пекине

Об этом сообщает Inside The Games.

По информации издания, результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом фигуриста команды ОКР.

Проблема возникла с тестом спортсмена, имя которого не называется, сданным перед Олимпиадой.

Победу в командных соревнованиях одержала команда ОКР, второе место заняла сборная США, третьей стала Япония.

Ранее представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что церемония награждения в этом виде программы была перенесена из-за необходимости получения юридической консультации от Международного конькобежного союза.

За ОКР в командных соревнованиях выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина – Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицына – Никита Кацалапов.

Сборная России отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. На играх в Пекине выступает команда ОКР, россиянам запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг.

Напомним, 6 февраля сборная Украины заняла десятое место на Олимпийских играх в Пекине в командном турнире по фигурному катанию.

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