Олимпиада-2022: тренера сборной Украины по биатлону отправили на самоизоляцию
Главного тренера сборной Украины по биатлону Юрая Санитру отправили на самоизоляцию в Пекине
Об этом сообщает biathlon.com.ua.
Вчерашняя информация об отрицательном втором тесте на коронавирус оказалась неточной. Оба ПЦР-теста (первый сдан в аэропорту, второй - уже в олимпийской деревне) показали положительный результат.
Тренер не сможет лично руководить командой во время подготовки к первым гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине. Юрай Санитра вынужден отправиться на самоизоляцию.
О сроках пребывания тренера на самоизоляции и условиях возвращения к работе с командой пока ничего неизвестно.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.
Это первый случай положительного теста в составе олимпийской сборной Украины.
- Напомним, 26 января сборная Украины по биатлону отправилась на Олимпиаду-2022.
- 27 января главный тренер мужской сборной по биатлону словак Юрай Санитра по прилету на Олимпиаду в Пекин сдал положительный тест на коронавирус.
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