Олимпиада-2022: тренера сборной Украины по биатлону отправили на самоизоляцию

Об этом сообщает biathlon.com.ua.



Вчерашняя информация об отрицательном втором тесте на коронавирус оказалась неточной. Оба ПЦР-теста (первый сдан в аэропорту, второй - уже в олимпийской деревне) показали положительный результат.



Тренер не сможет лично руководить командой во время подготовки к первым гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине. Юрай Санитра вынужден отправиться на самоизоляцию.



О сроках пребывания тренера на самоизоляции и условиях возвращения к работе с командой пока ничего неизвестно.



Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Это первый случай положительного теста в составе олимпийской сборной Украины.