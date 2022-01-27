Олимпиада-2022: Тренер сборной Украины по биатлону по прилету в Пекин сдал положительный тест на COVID-19

Об этом сообщает Суспильне:Спорт.

В Китай от сборной Украины по биатлону полетели 23 человека, среди которых 10 спортсменов. После прилета в Пекин команду проверили на коронавирус. Положительным оказался тест Юрая Санитры, результаты всех остальных членов делегации - отрицательные.

Санитра сдаст еще один тест, по результатам которого будет известен дальнейший план действий. Если Санитра будет изолирован, то в составе украинской команды останется еще четыре тренера: Урош Велепец, Александр Кравченко, Алексей Кравченко и Игорь Ященко.

Это первый случай положительного теста в составе олимпийской сборной Украины.