Олимпиада-2022: Тренер сборной Украины по биатлону по прилету в Пекин сдал положительный тест на COVID-19
Главный тренер мужской сборной по биатлону словак Юрай Санитра по прилету на Олимпиаду в Пекин сдал положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает Суспильне:Спорт.
В Китай от сборной Украины по биатлону полетели 23 человека, среди которых 10 спортсменов. После прилета в Пекин команду проверили на коронавирус. Положительным оказался тест Юрая Санитры, результаты всех остальных членов делегации - отрицательные.
Санитра сдаст еще один тест, по результатам которого будет известен дальнейший план действий. Если Санитра будет изолирован, то в составе украинской команды останется еще четыре тренера: Урош Велепец, Александр Кравченко, Алексей Кравченко и Игорь Ященко.
Это первый случай положительного теста в составе олимпийской сборной Украины.
- Напомним, 26 января сборная Украины по биатлону отправилась на Олимпиаду-2022.
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