Олимпиада-2022: Сборная Украины завершила выступление в командном турнире фигуристов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Последней из украинок в командных соревнованиях выступила в одиночном катании Анастасия Шаботова.

За короткую программу под "Щедрик" украинка заработала 4 балла и стала среди одиночниц седьмой. Сборная Украины, за которую также выступали танцевальный дуэт Александра Назарова – Максим Никитин и спортивная пара София Голиченко – Артем Даренский – в итоговом протоколе опустилась с 8 очками на последнее, десятое место.

За нашу сборную из-за положительного теста на коронавирус не смог выступить Иван Шмуратко, из-за отсутствия которого украинцы соревновались в неполном составе и уже потеряли шансы выйти в пятерку финалистов.

Что касается Шмуратко, то его тест на COVID-19 уже показал отрицательный результат, и украинец сможет выступить в индивидуальных соревнованиях.

Фигурное катание

Командные соревнования

Результаты после 2-х соревновательных дней

6 февраля



1. ОКР – 45 очков

2. США – 42

3. Япония – 39

10. Украина – 8

Напомним, 5 февраля первое золото Олимпийских игр в Пекине завоевала норвежская лыжница Терезе Йохауг в скиатлоне на 15 км.

Также в субботу украинец Евгений Марусяк преодолел квалификацию в соревнованиях по прыжкам на лыжах с обычного трамплина.

Кроме этого, в первый день Игр-2022 сборная Украины по биатлону неудачно выступила в смешанной эстафете и заняла 13 место .

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