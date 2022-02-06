Олимпиада-2022: Сборная Украины завершила выступление в командном турнире фигуристов
Сборная Украины заняла десятое место на Олимпийских играх в Пекине в командном турнире по фигурному катанию
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Последней из украинок в командных соревнованиях выступила в одиночном катании Анастасия Шаботова.
За короткую программу под "Щедрик" украинка заработала 4 балла и стала среди одиночниц седьмой. Сборная Украины, за которую также выступали танцевальный дуэт Александра Назарова – Максим Никитин и спортивная пара София Голиченко – Артем Даренский – в итоговом протоколе опустилась с 8 очками на последнее, десятое место.
За нашу сборную из-за положительного теста на коронавирус не смог выступить Иван Шмуратко, из-за отсутствия которого украинцы соревновались в неполном составе и уже потеряли шансы выйти в пятерку финалистов.
Что касается Шмуратко, то его тест на COVID-19 уже показал отрицательный результат, и украинец сможет выступить в индивидуальных соревнованиях.
Фигурное катание
Командные соревнования
Результаты после 2-х соревновательных дней
6 февраля
1. ОКР – 45 очков
2. США – 42
3. Япония – 39
10. Украина – 8
- Напомним, 5 февраля первое золото Олимпийских игр в Пекине завоевала норвежская лыжница Терезе Йохауг в скиатлоне на 15 км.
- Также в субботу украинец Евгений Марусяк преодолел квалификацию в соревнованиях по прыжкам на лыжах с обычного трамплина.
- Кроме этого, в первый день Игр-2022 сборная Украины по биатлону неудачно выступила в смешанной эстафете и заняла 13 место .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.96
Покупка 27.96Продажа 28.27
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.39
- Актуальное
- Важное