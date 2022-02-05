Олимпиада-2022: Сборная Украины провалила смешанную эстафету в биатлоне

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На Олимпиаде-2022 соревнования биатлонистов начались смешанной эстафетой 4х6 км, в которые по два этапа бегут мужчины и женщины.

За сборную Украины в стартовой гонке не смогла выступить Елена Белосюк, заболевшая коронавирусом и находящаяся на самоизоляции. Ее в составе заменила Валя Семеренко, соревновавшаяся на стартовом этапе.

Украинка крайне неудачно начала гонку и заработала три штрафных круга, из-за чего наша команда была отброшена на последнюю, 20-ю позицию.

Юлия Джима подняла нашу команду на 14-ю позицию, а Артем Прима – на 12-ю. На заключительном этапе Дмитрий Пидручный заработал еще один штрафной круг и финишировал 13-м.

Золото получила сборная Норвегии, серебро – Франции, бронзу команда Российского олимпийского комитета.

Биатлон

Смешанная эстафета, 4х6 км

5 февраля

1. Норвегия – 1:06.45,6 (3 штрафных круга +13 запасных патронов)

2. Франция – отставание 0,9 (3+11)

3. РОК – 1.5 (1+13)

13. Украина – 3.19,4 (4+15)