Олимпиада-2022: Сборная Украины провалила смешанную эстафету в биатлоне
На Олимпийских играх в Пекине сборная Украины по биатлону неудачно выступила в смешанной эстафете и заняла 13 место
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На Олимпиаде-2022 соревнования биатлонистов начались смешанной эстафетой 4х6 км, в которые по два этапа бегут мужчины и женщины.
За сборную Украины в стартовой гонке не смогла выступить Елена Белосюк, заболевшая коронавирусом и находящаяся на самоизоляции. Ее в составе заменила Валя Семеренко, соревновавшаяся на стартовом этапе.
Украинка крайне неудачно начала гонку и заработала три штрафных круга, из-за чего наша команда была отброшена на последнюю, 20-ю позицию.
Юлия Джима подняла нашу команду на 14-ю позицию, а Артем Прима – на 12-ю. На заключительном этапе Дмитрий Пидручный заработал еще один штрафной круг и финишировал 13-м.
Золото получила сборная Норвегии, серебро – Франции, бронзу команда Российского олимпийского комитета.
Биатлон
Смешанная эстафета, 4х6 км
5 февраля
1. Норвегия – 1:06.45,6 (3 штрафных круга +13 запасных патронов)
2. Франция – отставание 0,9 (3+11)
3. РОК – 1.5 (1+13)
13. Украина – 3.19,4 (4+15)
- Напомним, 5 февраля первое золото Олимпийских игр в Пекине завоевала норвежская лыжница Терезе Йохауг в скиатлоне на 15 км.
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