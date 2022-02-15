Олимпиада-2022: Российский биатлонист "застрелился" на решающем огневом рубеже и "подарил" эстафетное золото Норвегии
На Олимпийских играх в Пекине мужская сборная ОКР потеряла золото в эстафетной мужской гонке на заключительном огневом рубеже и отдала победу Норвегии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
С выступлением мужской сборной Украины в эстафете 4х7,5 км связаны небезосновательные надежды на высокий результат на Олимпиаде-2022. Наши биатлонисты стабильно выступали на этапах Кубка мира перед Играми и даже финишировали на одном из них рядом с пьедесталом на пятой позиции.
Тем не менее, Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко и Дмитрий Подручный надежд не оправдали. Прима и Дудченко заработали на втором и третьем этапах по штрафному кругу. В итоге Подручный отправлялся на заключительные 7,5 км дистанции в роли статиста - на 11-й позиции и с отставанием от лидера почти в 3 мин. Лидер сборной Украины заработал еще два штрафных круга и финишировал девятым.
Перед заключительной стрельбой в эстафете уверенно с преимуществом около минуты лидировала сборная Олимпийского комитета России. Но Эдуард Латыпов заработал сразу два штрафных круга и скатился на третье место. Золото получила Норвегия, серебро – Франция.
Биатлон
Мужчины. Эстафета 4х7,5 км
15 февраля
1. Норвегия – 1.19.50,2 (1 штрафной круг + 7 запасных патронов)
2. Франция – отставание 27,4 (0+9)
3. ОКР – 45,3 (2+6)
... 9. Украина - 3.41,3 (4+12)
- Напомним, 13 февраля Дмитрий Пидручный отдал на финише палку сопернику во время гонки преследования на Олимпийских играх в Пекине и вызвал восторг из-за своего поступка.
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